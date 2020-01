"Aún no han visto nada", dice Greta Thunberg en marcha climática a pocos días de cumbre en Davos

Foto del viernes de la adolescente sueca Greta Thunberg hablando en una marca de "Fridays for Future" en Lausana, Suiza. Ene 17, 2020. REUTERS/Pierre Albouy

LAUSANA, Suiza, 17 ene (Reuters) - La activista sueca Greta Thunberg fue una de una de las 10.000 personas que marcharon el viernes por la ciudad suiza de Lausana, antes de que muchos de los manifestantes se trasladen a Davos la próxima semana para instar a los líderes políticos y empresariales a combatir la crisis climática.

La joven de 17 años, que fundó el movimiento #FridaysforFuture que ha provocado manifestaciones masivas a nivel mundial, denunció la falta de acción de los gobiernos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de que sea demasiado tarde.

“Ahora estamos en un nuevo año y hemos entrado en una nueva década, y hasta ahora, durante esta década, no hemos visto ninguna señal de que se avecina una acción climática real. Eso tiene que cambiar”, dijo Thunberg en un discurso en Lausana.

“A los líderes mundiales y a los que están en el poder me gustaría decirles que todavía no han visto nada. No han visto al último de nosotros, se los podemos asegurar. Y ese es el mensaje que llevaremos al Foro Económico Mundial en Davos la próxima semana”, añadió.

Los manifestantes portaban carteles que decían “Despierta y huele los incendios forestales” o “Es tarde, pero no demasiado”.

La reunión de este año en Davos, entre el 21 y el 24 de este mes, tendrá lugar en medio de uno de los peores incendios forestales que han registrado en Australia. Si bien el gobierno de ese país ha evitado establecer un vínculo con el cambio climático, las llamas han aumentado la preocupación pública respecto al calentamiento del planeta.

El año pasado fue el segundo más caluroso en la Tierra desde que comenzaron los registros, y el mundo debería prepararse para eventos climáticos más extremos, como los incendios forestales que asolan gran parte de Australia, dijo el miércoles la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas.

Reporte de Marina Depetris, Cecile Mantovani y Johnny Cotton; escrito por Stephanie Nebehay; editado en español por Rodrigo Charme