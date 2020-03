Ciclista colombiano Fernando Gaviria admite contagio con coronavirus

Foto de archivo del ciclista colombiano Fernando Gaviria en el Tour de Francia. Jul 18, 2018 REUTERS/Benoit Tessier

BOGOTÁ, 12 mar (Reuters) - El ciclista colombiano Fernando Gaviria reconoció el jueves que resultó positivo por coronavirus y que se recupera satisfactoriamente en un hospital donde permanece aislado.

El pedalista de 25 años, del equipo UAE Team Emirates, permanece en un hospital de los Emiratos Árabes Unidos desde principios de mes.

“Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien”, dijo el deportista en un mensaje que difundió por Instagram.

“Gracias al equipo. A todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección. Estoy acá para evitar contagiar más personas, para evitar que esto se siga propagando de la manera que va. Esperemos que todo se resuelva pronto”, agregó.

Gaviria participaba en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que fue suspendido a dos etapas del final por el contagio con COVID-19 de varios corredores. El británico Adam Yates fue proclamado ganador por su condición de líder tras las primeras cinco fases.

Gaviria, que brilló en la pista antes de pasar a la ruta, se destaca por sus habilidades para definir y ganar etapas en terreno plano.

El COVID-19 ha infectado alrededor de 110.000 personas en más de 100 países y ha causado la muerte a más de 4.000 pacientes, la mayoría en China, según la Organización Mundial de la Salud.

Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Javier Leira