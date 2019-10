Consorcio de empresas chinas gana contrato para construir metro en capital colombiana

Imagen de archivo del logo del Metro de Bogotá en la capital de Colombia, Octubre 3, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 17 oct (Reuters) - Un consorcio conformado por las empresas chinas Harbour Engineering Company Ltd., Xi’an Metro Co. Ltd. y la española canadiense Bombardier se adjudicó el contrato para la construcción y operación de la primera línea del metro de la capital colombiana, informó el jueves el Gobierno.

El proyecto tiene un costo de 13,8 billones de pesos (3.988 millones de dólares). El consorcio ganador se denomina Apca Transmimetro.

“Procedimos a adjudicar el contrato de concesión para construir y operar el metro de Bogotá por lo siguientes 20 años al grupo denominado Apca Transmimetro”, dijo el gerente del metro, Andrés Escobar.

Dos consorcios llegaron a la parte final del proceso para construir en un plazo de siete años una línea elevada de 24 kilómetros y la posterior operación durante dos décadas.

Harbour Engineering Company Ltd., subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), es una de las compañías más grandes del mundo que desarrolla proyectos de infraestructura, carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos en más de 80 países en Asia, África y Europa.

Xi’an Metro Co. Ltd. se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China, mientras que la española Bombardier es filial de una canadiense especializada en la construcción de aviones, trenes y equipos industriales.

El metro es considerado como una obra clave para descongestionar el caótico tráfico de la capital de más de siete millones de habitantes y que complementará el actual sistema de autobuses TransMilenio.

El Gobierno de Bogotá aportará un 30 por ciento de los recursos para la financiación del metro y el Gobierno Nacional el restante 70 por ciento.

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones han comprometidos recursos por más de 1.500 millones de dólares para financiar la obra.

Reporte de Luis Jaime Acosta, Editado por Manuel Farías