Inversores de Continental Gold aprueban venta a china Zijin

Una vista aérea muestra un campamento minero de oro de la mina Continental Gold en Buriticá, Colombia. 11 de junio de 2019. REUTERS/Julia Symmes Cobb

28 ene (Reuters) - La minera canadiense Continental Gold Inc anunció el martes que sus accionistas aprobaron una oferta de compra por 989,19 millones de dólares de Zijin Mining Group Co Ltd, uno de los mayores productores de oro de China.

De los votos emitidos, el 98,63% fueron a favor del acuerdo, dijo la compañía.

Zijin, respaldada por el Estado, tiene como objetivo asegurar el emblemático proyecto de oro Buriticá de Continental Gold en Colombia.

El proyecto aurífero, ubicado en el noroeste de Colombia, espera una producción, en promedio, de aproximadamente 250.000 onzas de oro anuales durante 14 años.

La mina tiene reservas de oro medidas e indicadas de 165,47 toneladas y una reserva inferida de 187,24 toneladas.

Las estimaciones de producción y la alta calidad convierten a Buriticá en un proyecto codiciado para las empresas de minería.

Continental Gold informó anteriormente que las firmas de asesoría Institutional Shareholder Services y Glass Lewis exhortaron a sus accionistas a apoyar el acuerdo.

Buriticá, ubicado en el departamento de Antioquia, espera convertirse en un proyecto clave para la minería de oro subterránea de Colombia.

Sujeto a la obtención de las aprobaciones requeridas, se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2020, dijo Continental.

Reporte de Arunima Kumar. Traducido por Luis Jaime Acosta