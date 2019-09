Colombia abre 59 bloques para oferta en próxima subasta de petróleo

Imagen de archivo de trabajadores operando un taladro en la plataforma petrolera de Ecopetrol en Castilla la Nueva, Colombia, el 26 de junio de 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

BOGOTÁ, 18 sep (Reuters) - Colombia ofrecerá 59 bloques en su próxima ronda de licitación de petróleo, informó el miércoles la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en medio de los esfuerzos del país para alentar más inversiones en el sector.

Seis compañías ganaron 11 contratos en una ronda petrolera a comienzos de este año, que según la ANH generaría inversiones por unos 500 millones de dólares.

De la totalidad de los bloques, cinco están ubicados costa afuera, y los restantes en zona continental, en cuencas altamente prospectivas del país, precisó la ANH en un comunicado.

“La oferta de bloques propuesta para esta segunda subasta está orientada a asegurar la autosuficiencia energética del país, elevar el nivel de reservas, generar recursos críticos para mantener el balance fiscal y cambiario, y solventar la creciente demanda de inversión social”, agregó el documento.

Nueve de las áreas se incluyeron en la subasta anterior, mientras que 13 de las nuevas áreas tienen potencial de producción de gas. El 21 de octubre se publicará la lista definitiva de inversionistas habilitados para participar en la subasta y el 31 de octubre se depositarán las propuestas, para el 3 de diciembre suscribir los contratos.

En la ronda anterior Hocol SA, Parex Resources Inc, Ecopetrol, Gran Tierra Energy Inc, Frontera Energy Corp y GeoPark Ltd ganaron al menos un contrato.

Colombia produce aproximadamente un promedio de 860.000 barriles de crudo por día.

Reporte de Julia Symmes Cobb, Escrito por Nelson Bocanegra, Editado por Manuel Farías