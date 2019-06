Colombia otorga contratos petroleros para 10 bloques, deja uno pendiente

BOGOTÁ (Reuters) - Colombia aceptó el miércoles ofertas de seis compañías para diez bloques petroleros, mientras solo uno recibió una contraoferta en un proceso de licitación destinado a revitalizar el sector de hidrocarburos del país, estancado desde hace algún tiempo.

Foto de archivo: Instalaciones de Ecopetrol en el campo petrolero Castilla, en Castilla La Nueva, Colombia. 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Hocol SA, Parex Resources Inc, Ecopetrol, Gran Tierra Energy Inc, Frontera Energy Corp y un consorcio integrado por GeoPark Ltd y Hocol obtuvieron al menos un contrato en la ronda, dijo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante una presentación.

“Hoy consolidamos la firma de diez nuevos contratos y quedaría pendiente solo uno para firmar el 16 julio”, dijo a periodistas Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH. “La semana entrante comenzaremos a firmar estos contratos, son inversiones por más de 500 millones de dólares”.

Los 11 bloques agregarán más de 1.000 millones de barriles de petróleo a las reservas del país, explicó.

GeoPark hizo la mejor oferta inicial en el undécimo bloque en la subasta, pero Frontera presentó una contraoferta. Ahora GeoPark tendrá la oportunidad de mejorar su propuesta para el bloque en el departamento de Magdalena, al norte del país, antes de que se decida un ganador final.

Colombia espera recibir alrededor de 1.500 millones de dólares en inversión en petróleo en los próximos meses dentro de esta ronda de licitaciones, así como de un proceso de licitación permanente recientemente lanzado, dijo Morelli.

Veintitrés compañías y consorcios que fueron precalificados para ofertar en esta subasta han presentado decenas de solicitudes para operar otros bloques en el marco del proceso permanente, precisó el funcionario, contratos que comenzarían a firmarse en octubre.

El gobierno espera que el nuevo proceso y los términos contractuales modificados para la exploración offshore aumenten su sector petrolero, que se encuentra estancado durante mucho tiempo. La exploración costa afuera y en tierra firme se detuvo en el desplome de los precios mundiales. Compañías como Royal Dutch Shell, Noble, Exxon, Repsol y Parex ya se han registrado para operar nuevos bloques este año. Otros 20 bloques saldrán a subasta en septiembre.

El consorcio GeoPark-Hocol ganó tres contratos en tierra firme, todos en los llanos orientales del país. Gran Tierra y Parex ganaron cada uno dos contratos en tierra. Los bloques de Gran Tierra se encuentran en las llanuras orientales y en el departamento de Santander, respectivamente, mientras que Parex tiene un bloque en los llanos orientales y otro en el departamento central del Tolima.

Ecopetrol ganó el contrato para un bloque costa afuera en el Caribe, mientras que Frontera obtuvo uno en los llanos orientales y Hocol otro ubicado en el Tolima.

Las reservas de crudo del país aumentaron un 9,9% el año pasado a 1.958 millones de barriles, equivalentes a 6,2 años de consumo. El gobierno quiere aumentar las reservas a por lo menos 10 años de producción. La producción promedio anual de petróleo de Colombia es de 865.000 barriles por día, de los cuales la mitad se exporta.

Reporte de Julia Symmes Cobb, traducido por Nelson Bocanegra, editado por Luis Jaime Acosta