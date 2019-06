Seis empresas presentan las mejores ofertas iniciales por 11 bloques petroleros en Colombia

BOGOTÁ, 14 jun (Reuters) - Seis compañías hicieron las mejores ofertas iniciales para adjudicarse 11 bloques de exploración de hidrocarburos en Colombia, informó el viernes el gobierno, en medio de un proceso de licitación destinado a revitalizar el sector petrolero del país, que se encontraba estancado desde hace tiempo.

GeoPark Ltd, Hocol, Parex Resources Inc, Ecopetrol, Gran Tierra Energy Inc., Frontera Energy Corp y un consorcio integrado por GeoPark y Hocol entregaron las mejores propuestas, dijo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El consorcio hizo las mejores ofertas para tres contratos en tierra, todos en los llanos orientales de Colombia, precisó la ANH. Gran Tierra y Parex hicieron cada una las más atractivas propuestas para dos contratos, también bloques en tierra, mientras que Ecopetrol, administrada por el Estado, presentó la mejor para un contrato offshore en el Mar del Caribe.

Frontera, GeoPark y Hocol presentaron las mejores propuestas para un sitio en tierra cada uno. Las seis compañías y ONGC Videsh de India presentaron 19 ofertas por los 11 bloques a principios de este mes.

Otras compañías habilitadas, de un total de 22, tendrán acceso a las ofertas y podrán presentar otras alternativas antes del 26 de junio. Las compañías que presentaron las mejores ofertas iniciales podrán hacer contraoferta. Los resultados finales de la licitación se conocerán a mediados de julio.

“Con la publicación de las propuestas iniciales para las 11 áreas que permanecen en competencia, continúa en firme la puja por los primeros bloques que asignará el país en los últimos cinco años. El segundo round de esta puja continuará el próximo 26 de junio, cuando se cumpla la audiencia de contraofertas”, dijo el presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli.

Colombia tiene reservas probadas de 1.958 millones de barriles, que equivalen a 6,2 años de consumo, con una producción promedio actual de 865.000 barriles diarios, destinada en un 50 por ciento al consumo interno y el resto a la exportación. El país busca aumentar esas reservas a por lo menos 10 años de consumo.

La caída de los precios internacionales del petróleo apagó el interés de las empresas por explorar en Colombia en los últimos años, pero con la recuperación de las cotizaciones y unas mejores condiciones contractuales por parte del gobierno las compañías han reactivado su entusiasmo. (Reporte de Luis Jaime Acosta)