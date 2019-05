Aprobación a presidente de Colombia cae a 32%: encuesta

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Iván Duque, habla durante la Cumbre Concordia en Bogotá, Colombia, 13 de mayo, 2019 REUTERS/Luisa González

BOGOTÁ (Reuters) - La aprobación a la gestión del presidente de Colombia, Iván Duque, cayó 10 puntos porcentuales en mayo en medio de un aumento del pesimismo por la corrupción y la situación económica del país, reveló el viernes un sondeo de Gallup.

En el más reciente sondeo de la encuestadora, la aprobación al mandatario marcó un 32 por ciento, desde el 42 por ciento de marzo. En tanto, la desaprobación subió 12 puntos porcentuales a 60 por ciento con respecto a la última medición.

Duque, un abogado experto en economía de 42 años, asumió la presidencia en agosto de 2018 con la promesa de unir a una nación dividida por el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC e impulsar la economía del país exportador de petróleo, carbón y café.

Pero sus proyectos de ley no han sido aprobados o han sufrido cambios sustanciales en el legislativo debido a que el mandatario no tiene una mayoría sólida en el Congreso, mientras que el desempleo aumenta y la economía no crece al ritmo esperado.

Según el sondeo, el 70 por ciento de los encuestados cree que la situación del país está empeorando desde un 64 por ciento de la encuesta anterior, mientras que un 82 por ciento aseguró que la corrupción es el principal problema de Colombia, sumado a la inseguridad y las fallas en los sistema de salud y educación.

La encuesta, que se realizó entre el 2 y el 11 de mayo, incluyó 1.200 entrevistas y tiene un margen de error de +/- 3,0 por ciento.

De inmediato no hubo ninguna reacción del gobierno a los resultados del sondeo. Normalmente el presidente Duque no se refiere a las encuestas que miden su gestión.

Reporte de Luis Jaime Acosta