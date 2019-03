Violencia aumenta en algunas zonas de Colombia pese a acuerdo de paz con las FARC:CICR

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, habla durante una rueda de prensa en Bogotá, 28 de marzo, 2019. REUTERS/Luisa González

BOGOTÁ (Reuters) - La violencia empeoró significativamente en algunas zonas de Colombia pese a la firma de un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, incluidos los desplazamientos masivos y las lesiones causadas por explosivos, dijo el jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El organismo aseguró que una mejoría de la situación humanitaria y de seguridad requerirá de una respuesta sólida e integral del Estado, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y dar acceso a servicios básicos insatisfechos como la salud.

“La paz territorial no llegó en algunas zonas. Esto no quiere decir claramente que no hubo esfuerzos para esta población civil, pero estos esfuerzos fueron insuficientes y ahora vemos un panorama de una situación de seguridad deteriorada”, dijo en una conferencia de prensa Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

“Estas poblaciones civiles se encuentran en una situación más difícil que antes. La situación hoy es más difícil y hay que tomar medidas”, aseguró el funcionario.

El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos firmó en noviembre de 2016 un acuerdo de paz con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

Pero las zonas que desalojó el grupo rebelde, incluidos cerca de 7.000 combatientes, generó un vacío de poder que no llenó el Estado, lo que permitió que fueran ocupadas por otras organizaciones ilegales armadas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

“Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser una respuesta de seguridad solamente. La respuesta es una respuesta de todos en el Estado”, afirmó Harnisch, quien precisó que en Colombia se han identificado cinco conflictos armados internos que perjudican a la población civil en diferentes regiones del país de 45,5 millones de habitantes.

De acuerdo con el CICR, 27.780 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos en 2018, un aumento de más de un 90 por ciento en comparación con el año previo, mientras que se registraron 221 incidentes con artefactos explosivos y minas antipersonales, un incremento interanual de casi un 300 por ciento.

