Camiones no entran a puertos granos Timbúes de Rosario por coronavirus, actividad exportadora normal

BUENOS AIRES, 20 mar (Reuters) - Camiones con granos no ingresaban el viernes a los puertos de la ciudad argentina de Timbúes, una importante localidad agroportuaria de Rosario, por un medida municipal contra el coronavirus, pero las tareas de embarque aún eran normales, dijo la cámara de exportadores y procesadores de granos del país.

El titular de la comuna de Timbúes ordenó el jueves medidas de fuerza en la localidad -donde las compañías Cofco y Louis Dreyfus poseen terminales propias- para evitar la expansión del coronavirus, que en Argentina registra un total de 128 casos y tres muertes.

Timbúes forma junto a las ciudades de Puerto General San Martín y San Lorenzo el cordón agroexportador ubicado al norte de la ciudad de Rosario, donde se embarca cerca del 80% de los productos primarios y agroindustriales de Argentina, un proveedor mundial líder de alimentos.

“Las terminales en Timbúes operan normalmente, pero los camiones no ingresan”, dijo a Reuters Gustavo Idígoras, presidente de la cámara CIARA-CEC, que nuclea a las grandes agroexportadores internacionales y locales, que cuentan con reservas de mercadería para operar durante días sin abastecerse.

“El intendente resiste la medida nacional y la intervención judicial de la provincia” de Santa Fe, donde está emplazada Timbúes, agregó Idígoras.

El viernes comenzó en Argentina un aislamiento social preventivo y obligatorio de 12 días ordenado por el Gobierno del presidente Alberto Fernández para todo el país, en un intento por combatir el brote de coronavirus.

Sin embargo, el decreto nacional exceptuaba de la medida a “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria”, como también a “actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior”.

Por su parte, una fuente del Gobierno argentino dijo a Reuters que autoridades nacionales estaban dialogando con el Gobierno de Santa Fe para intentar resolver la situación. “(La medida de Timbúes) no se justifica, no es pertinente y no ayuda en nada”, señaló la fuente.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz. Las divisas generadas por el sector agroexportador son una pieza clave de su economía, que actualmente está en crisis y se ve aun más amenazada por la expansión global de coronavirus. (Reporte de Maximilian Heath. Editado por Javier Leira)