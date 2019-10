Publicación "lista entidades no confiables" de China depende de avance conversaciones EEUU: fuentes

Imagen de archivo de las banderas de China y Estados Unidos ondeando en Shanghai, China, el 30 de julio de 2019. REUTERS/Aly Song

PEKÍN, 12 oct (Reuters) - La “lista de entidades no confiables” de China destinada a castigar a las empresas consideradas perjudiciales para sus intereses está terminada, pero su publicación depende de cómo avancen las conversaciones comerciales con Washington, dijeron el viernes dos fuentes del gobierno chino.

Los parámetros para a quién incluir en la lista ya estaban prácticamente decididos, sostuvo una de las fuentes, que agregó que el listado aún debe pasar por un proceso de aprobación.

“Ya hay una lista básica de compañías, pero puede ajustarse de acuerdo a cómo avance la disputa comercial”, explicó a Reuters la fuente, que declinó no ser identificada debido a la sensibilidad del tema y no quiso detallar los nombres de las empresas. “Pero Pekín puede no publicar la lista hasta que la situación comercial con Estados Unidos esté más tensa”.

El Ministerio de Comercio de China, que ha estado trabajando en la lista, no respondió a una solicitud de comentarios. A fines de mayo, esa cartera dijo que elaboraría la lista para apuntar a empresas, grupos e individuos extranjeros que bloquean los suministros a compañías chinas por razones no comerciales y violan las reglas del mercado.

Las entidades que dañaron gravemente los derechos e intereses de las firmas chinas y perjudicaron la seguridad nacional del país también serían incluidas en la lista negra. El plan para la lista se produjo después de que Estados Unidos impuso aranceles adicionales a productos chinos valorados en cientos de miles de millones de dólares y agregó al gigante chino de telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd a la lista negra de exportaciones de Washington.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha prohibido a varias empresas tecnológicas chinas que compren piezas y componentes de compañías locales sin la aprobación del gobierno, citando posibles amenazas a la seguridad nacional. Washington amplió su lista negra el 7 de octubre.

“Si las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos mejoran, la probabilidad de que China libere la lista de entidades poco confiables no es enorme”, dijo la segunda fuente.

“Pero si Washington vuelve a ejercer presión durante sus conversaciones comerciales, China tiene medidas suficientes y convincentes para tomar represalias”, agregó.

