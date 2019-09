EEUU levanta aranceles a 400 productos chinos, Trump dice que se está "progresando mucho"

WASHINGTON, 20 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el viernes que su gobierno está “progresando mucho” con China, en el segundo día de conversaciones comerciales entre las partes y después de que se levantaran aranceles sobre más de 400 productos provenientes de Pekín.

Foto de archivo. Una etiqueta con la leyenda"Hecho en China" sobre la bandera de Estados Unidos en una tienda de recuerdos en Boston, EEUU. 18 de enero de 2011. REUTERS/Brian Snyder.

Trump sostuvo que Estados Unidos está cobrando miles de millones de dólares de los aranceles impuestos a los productos chinos, y agregó que el total pronto alcanzaría los 100.000 millones. “Diré esto: estamos progresando mucho con China”, destacó el mandatario republicano.

La decisión de China de comprar más productos agrícolas no sería suficiente, aseguró Trump. “Buscamos un acuerdo completo. No busco un acuerdo parcial”, afirmó el mandatario, agregando que no necesita que un pacto se produzca antes de las elecciones presidenciales del 2020.

Sin embargo, las partes siguen enfrentadas en cuestiones que son la base de su disputa comercial, incluyendo que Estados Unidos declare a algunas empresas estatales chinas como un riesgo para la seguridad nacional y la negativa de Pekín a modernizar su modelo económico al eliminar los subsidios para las empresas estatales.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos emitió tres avisos eximiendo de aranceles a una amplia gama de productos en respuesta a solicitudes de empresas locales que argumentaron que los gravámenes causarían dificultades económicas.

Los 437 productos exentos incluyen placas de circuito impreso para procesadores de gráficos por computadora, collares para perros, pisos de madera laminada y luces navideñas en miniatura.

Los negociadores de ambos países sostienen dos días de conversaciones que se esperaba se centrarían en gran medida en la agricultura y que sienten las bases para conversaciones de más alto nivel a principios de octubre, las que determinarán si los países están camino a una solución o a la imposición recíproca de aranceles más altos.

Una delegación de unos 30 representantes chinos, encabezada por el viceministro de Finanzas, Liao Min, se reunió en Washington con los funcionarios locales, liderados por Jeffrey Gerrish, director adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).

Mientras se desarrollan las conversaciones, funcionarios chinos de agricultura que debían visitar estados agrícolas de Estados Unidos la próxima semana cancelaron su viaje a Montana ya que regresarán a China antes de lo programado originalmente.

No quedó inmediatamente claro si las visitas a otras áreas agrícolas estadounidenses también fueron canceladas.

