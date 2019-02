"Hasta ahora, todo bien", dice secretario del Tesoro EEUU sobre conversaciones con China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin llega a un hotel en Pekín, China. 13 de febrero de 2019. REUTERS/Thomas Peter

PEKÍN (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que las conversaciones sostenidas el miércoles con representante chinos fueron buenas, mientras las dos economías más grandes del mundo tratan de alcanzar un acuerdo que permita resolver su disputa comercial.

“Hasta ahora, todo bien”, dijo Mnuchin cuando los reporteros le preguntaron cómo habían sido las reuniones en Pekín, aunque no reveló con quién participó en ellas.

Mnuchin había dicho anteriormente que esperaba tener reuniones comerciales “productivas”, en un momento en el que ambos países buscan poner fin a una disputa comercial que ha hecho que los dos lados se aumenten los aranceles de forma recíproca. Está previsto que los aranceles estadounidenses a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares aumenten de 10 a 25 por ciento, si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo antes del 1 de marzo, lo que incrementará los costos en sectores que van desde la electrónica de consumo hasta la agricultura. Consultado por reporteros cuando salía de su hotel de Pekín sobre lo que espera de la visita, Mnuchin dijo escuetamente que anticipa “reuniones productivas”.

Mnuchin y el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, llegaron a la capital china el martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que podía permitir que se retrasase el plazo para alcanzar un acuerdo comercial, pero que preferiría no hacerlo y espera reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, para cerrar el acuerdo en algún momento.

Los asesores de Trump se han referido anteriormente al 1 de marzo como una fecha límite inamovible, pero el mandatario dijo a periodistas que era posible un aplazamiento.

Trump señaló en diciembre que la tregua de 90 días podría extenderse, pero que podría volver a imponer los aranceles si las diferencias no logran resolverse. El mandatario aseguró la semana pasada que no planeaba reunirse con Xi antes de la fecha límite del 1 de marzo. Mnuchin y Lighthizer tienen programadas conversaciones el jueves y viernes con el viceprimer ministro Liu He, el principal asesor económico de Xi. La última ronda de conversaciones en Pekín comenzó el lunes con discusiones entre funcionarios de nivel intermedio que trataron de acordar detalles técnicos, entre ellos un mecanismo para hacer cumplir cualquier pacto comercial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China remitió las preguntas sobre las conversaciones al Ministerio de Comercio, que no respondió a una solicitud de comentarios. Una ronda de conversaciones a fines de enero terminó con algunos avances, pero no con un acuerdo, en medio de declaraciones de Estados Unidos de que se necesitaba mucho más trabajo para generar un pacto.

Reporte de Philip Wen, Ben Blanchard y Michael Martina; editado en español por Rodrigo Charme