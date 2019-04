Negociaciones comerciales EEUU-China continuarán, Trump no anunciaría cumbre con Xi: funcionario

Foto de archivo. Presidente estadounidense, Donald Trump y presidente chino, Xi Jinping, se saludan luego de hacer declaraciones conjuntas en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. 9 de niviembre de 2017. REUTERS/Damir Sagolj.

WASHINGTON (Reuters) - La Casa Blanca no anunciaría el jueves una fecha para una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, afirmó un funcionario de alto rango de Washington, mientras los negociadores de ambos países lanzaron un nuevo día de conversaciones.

China y Estados Unidos están inmersos en intensas negociaciones para terminar con una guerra comercial que se acerca a un año y que ha golpeado a los mercados mundiales.

Tras reunirse en Pekín la semana pasada, el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sostienen conversaciones con una delegación china en Washington esta semana.

Está previsto que Trump se reúna con el principal negociador chino, Liu He, a las 2030 GMT en la Casa Blanca. The Wall Street Journal y el New York Times informaron que se esperaba que anunciara en ese momento una fecha para una cumbre, pero un funcionario de alto rango afirmó a Reuters que eso era incorrecto.

“No se espera que la Casa Blanca anuncie una fecha para una reunión”, aseguró.

Funcionarios del gobierno estadounidense han citado progresos en las conversaciones en aspectos delicados, como reformar las prácticas de Pekín a las que Washington se opone, como el robo de propiedad intelectual y la transferencia obligada de tecnología de compañías estadounidenses que hacen negocios en China.

Las esperanzas de que las conversaciones avancen en una dirección positiva han alentado a los inversores.

Reporte de Jeff Mason, Editado en Español por Manuel Farías