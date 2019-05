RESUMEN-El temor a una guerra comercial larga y costosa entre EEUU y China golpea a los mercados

WASHINGTON/PEKÍN, 20 mayo (Reuters) - El temor a que Estados Unidos y China estén entrando en una guerra comercial larga y costosa golpeó a los mercados financieros el lunes, luego de que Pekín acusó a Washington de albergar “expectativas extravagantes” en la negociación de un acuerdo que ponga fin a su disputa.

Imagen de archivo de personas ajustando las banderas de China y EEUU en Pekín, China. 14 de febrero de 2019. Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS.

Los inversores incorporaron a precios de las acciones los costos de aranceles más altos para los productos chinos y estadounidenses, así como los efectos de las severas restricciones de Washington a Huawei Technologies, lo que presionó a proveedores de tecnología como Qualcomm, Micron Technology y Broadcom Inc.

Las acciones de Apple Inc cayeron un 3,3%, por una advertencia de HSBC de que los aranceles más altos a los productos chinos obligarían a la empresa tecnológica a subir los precios, con “consecuencias nefastas” para la demanda de sus productos.

Los analistas de Morgan Stanley advirtieron de que un colapso de las negociaciones comerciales y aranceles más altos en todo el comercio entre Estados Unidos y China empujarían a la economía mundial a una recesión.

Las negociaciones entre los Estados Unidos y China se han complicado dramáticamente desde principios de mayo, cuando los funcionarios chinos buscaron cambios importantes a un texto propuesto por el gobierno del presidente Donald Trump, quien sostiene que en gran medida ya estaba acordado.

Una ronda posterior de conversaciones terminó sin avances, y Trump elevó los aranceles al 25 por ciento desde el 10 por ciento a importaciones chinas por valor de 200.000 millones y amenazó con imponer más gravámenes al resto de los bienes despachados desde el gigante asiático.

China respondió con un alza de aranceles y el gobierno de Trump retrucó el jueves agregando al gigante de equipos de telecomunicaciones Huawei a una lista negra comercial, lo que restringe su capacidad para comprar componentes y software estadounidenses.

¿QUÉ ACUERDO?

No se han programado nuevas conversaciones y un tono más duro de Pekín sugirió que es poco probable que se reanuden pronto, lo que generó dudas de que pueda haber una reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping el próximo mes en una Cumbre del G-20 en Japón.

En una entrevista con Fox News Channel, grabada la semana pasada y transmitida el domingo por la noche, Trump dijo que Estados Unidos y China “tenían un acuerdo muy fuerte, un buen trato y lo cambiaron. Y dije ‘está bien, volveremos a gravar sus productos’”.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, negó el lunes que China haya aceptado algo.

“No sabemos de qué va este acuerdo del que Estados Unidos está hablando. Tal vez Estados Unidos tiene un acuerdo por el que albergaban expectativas extravagantes, pero ciertamente no es un acuerdo que China haya aceptado”, dijo en una sesión informativa diaria.

La razón por la que en la última ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos no se logró un acuerdo es que Washington intentó alcanzar objetivos no razonables a través de una presión extrema, dijo Lu. “Desde el inicio esto no iba a funcionar”, agregó.

