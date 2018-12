Operadores de grano en China esperan aranceles más bajos antes de volver a mercado EEUU

Foto de archivo. Porotos de soja importados descargados desde un buque en el puerto de Nantong en la provincia de Jiangsu, China. 21 de agosto de 2018. Imagen de archivo. REUTERS/Stringer

PEKÍN (Reuters) - China tendrá que retirar los fuertes aranceles impuestos este año a una serie de productos agrarios estadounidenses antes de poder cumplir su promesa de comprar una cantidad “muy importante” de estos bienes, dijeron operadores chinos el lunes.

China y Estados Unidos acordaron el sábado frenar una imposición de tarifas adicionales que empeoraría una guerra comercial que dura ya varios meses, agitando los mercados mundiales y deteniendo la venta de soja estadounidenses al mayor comprador mundial.

Washington dijo que Pekín prometió comprar una cantidad no especificada pero “muy importante” de productos agrarios, energéticos, industriales y otros. No obstante, no puede haber compras sustanciales con un gravamen del 25 por ciento aún en vigor sobre la soja, el maíz, el sorgo y el trigo estadounidenses, dijeron compradores y analistas.

“¿Cómo se pueden comprar productos estadounidenses si China no reduce los aranceles? No hemos hecho ningún movimiento aún”, afirmó un operador de una gran firma china que declinó ser identificado, ya que no tiene permiso para ser citado por los medios.

Los aranceles chinos a la soja estadounidense impulsaron al alza el precio del producto procedente de Brasil, el mayor productor mundial, hasta niveles tan altos que los compradores chinos podrían haber importado la oleaginosa desde Estados Unidos más barata pese a las tarifas.

Sin embargo, la prima bajó mucho en las últimas semanas, ya que China se hizo con grandes inventarios de soja y su demanda descendió por la epidemia de fiebre porcina que está afectando al país asiático. Esto encareció las semillas estadounidenses en más de 60 dólares por tonelada comparado con Brasil, que empezará a recoger una cosecha récord en pocas semanas.

La tenue reacción en los mercados de futuros de Chicago y Dalián subrayaba el lunes la falta de incentivos para nuevas compras. La soja en el Mercado de Granos de Chicago ganaba menos de un 2 por ciento, mientras que los futuros en Dalián perdieron cerca de un 1,4 por ciento.

No obstante, algunos creen que China podría retirar pronto sus tarifas para mostrar un compromiso con la tregua. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el lunes que ambos mandatarios dieron instrucciones a sus equipos económicos para trabajar en la suspensión de los aranceles.

Hasta entonces, es probable que los únicos compradores del caro grano estadounidense sean compañías de propiedad estatal instruidas por Pekín para aumentar las reservas estratégicas.

Reporte de Hallie Gu y Dominique Patton; editado en español por Carlos Serrano