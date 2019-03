WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pidió a China que retire de inmediato los aranceles a los productos agrícolas de su país porque las negociaciones comerciales están avanzando bien.

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con periodistas en la Casa Blanca. Ene 14, 2019. REUTERS/Leah Millis

También aplazó los planes para imponer gravámenes de un 25 por ciento el viernes a bienes chinos, como estaba previsto.

“Le he pedido a China que retire inmediatamente todos los aranceles a nuestros productos agrícolas (incluida la carne de vacuno, cerdo, etc.) basado en el hecho de que estamos avanzando bien en las discusiones comerciales”, escribió Trump en Twitter, agregando que no elevó los impuestos a los bienes chinos a un 25 por ciento desde un 10 por ciento el 1 de marzo.

“Esto es muy importante para nuestros grandiosos agricultores - y para mí!”, sostuvo Trump.

Los agricultores son un grupo de votantes clave para el Partido Republicano de Trump y han sufrido un duro impacto por la guerra comercial del presidente estadounidense con China.

Pekín impuso aranceles el año pasado a las importaciones de soja, sorgo, cerdo y otros productos, reduciendo los envíos de bienes agrícolas estadounidenses a China.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo esta semana que los negociadores comerciales estadounidenses habían solicitado a China reducir los aranceles al etanol, pero no estaba claro de inmediato si Pekín estaba dispuesto a aceptar.

La publicación de Trump en Twitter se conoció varias horas después de que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos dijo que aplazaría el alza prevista de aranceles a bienes chinos con un valor de 200.000 millones de dólares.

El aviso, que debe ser publicado en el diario oficial el próximo martes, dice que ya “no es apropiado” subir las tasas debido a los avances en las negociaciones desde diciembre de 2018. Los aranceles continuarán “en 10 por ciento hasta nuevo aviso”.

El alza de los gravámenes a 25 por ciento desde 10 por ciento estaba prevista inicialmente para el 1 de enero, pero luego de conversaciones productivas con el presidente chino, Xi Jinping, el gobierno de Trump extendió ese plazo en 90 días.

Trump había dicho el domingo que volvería a aplazar el aumento de impuestos debido a los avances en las negociaciones.

Reporte de David Alexander; Editado en Español por Ricardo Figueroa