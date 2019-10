Trump dice jefa de Cámara baja EEUU se toma "demasiado tiempo" en pacto comercial con México y Canadá

Foto de archivo. El presidente estadounidense, Donald Trump, realiza una llamada telefónica de felicitación por la primera caminata espacial solo de mujeres fuera de la Estación Espacial Internacional con las astronautas Christina Koch y Jessica Meir en la Casa Blanca en Washington, EEUU. 18 de octubre de 2019. REUTERS/Leah Millis.

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes a la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no instar a una votación rapida en el Congreso sobre el acuerdo comercial que renegoció su Gobierno con Canadá y México.

“No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté actuando más rápido en relación al TMEC. Su gente lo quiere, pero no saben por qué no lo ha sometido a una votación bipartidista. ¡Se está tardando mucho!”, dijo Trump en Twitter.

