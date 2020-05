México crea confusión respecto a reinicio actividades del sector automotor, apunta al 1 de junio

El logotipo de GM se ve en la planta de ensamblaje de General Motors en Ramos Arizpe, estado Coahuila, México, 7 de octubre de 2019. REUTERS / Daniel Becerril/ Foto de archivo

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La reapertura de la industria automotriz mexicana sería el próximo mes, y no el lunes como se informó en la víspera, luego de que el jueves el gobierno publicó un nuevo decreto que generó confusión entre las compañías respecto a cuándo podrán reiniciar las cadenas de suministro vinculadas a Estados Unidos.

México anunció el miércoles un plan para la reanudación gradual de actividades, que han sido detenidas por la epidemia de coronavirus y le permitiría a esta industria, a la minería y la construcción, retomar operaciones a partir del 18 de mayo y publicó un decreto en su diario oficial.

Más tarde, el gobierno retiró el documento de la gaceta, sin aclarar si afectaría las fechas del reinicio, y el jueves divulgó nuevas instrucciones que indicaban que la industria podrá iniciar labores a partir del 1 de junio.

Teresa Cid, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de GM de México, dijo a Reuters que no tenía “comentarios en este momento respecto a una fecha oficial para que GM reinicie operaciones de manufactura en México”.

El gremio que representa a los fabricantes de autopartes mexicanos, INA, informó que no se adheriría a la nueva fecha del 1 de junio, al considerar que la anterior, del 18 de mayo, tenía fuerza legal.

Otra fuente de los armadores de automóviles dijo que “están buscando claridad con respecto a la situación lo antes posible”.

Pese al desafío cada vez mayor que plantea la pandemia en México, Estados Unidos y las automotrices han estado presionando al gobierno para que se reabran las fábricas rápidamente porque los armadores tendrán dificultades para operar sin partes que provienen del sur de la frontera.

La planta de camionetas pickup de GM en Silao es vital para las operaciones de la compañía de Detroit en Norteamérica y se esperaba que reabriera la próxima semana.

“Pero justo ahora me han dicho que no reiniciaremos hasta el 1 de junio. Por ahora solo podremos usar las próximas semanas para prepararnos para reiniciar la operación”, dijo una fuente del sindicato de trabajadores de GM en Silao, que pidió no ser identificada.

Reporte de Sharay Angulo y Anthony Esposito, reporte adicional de Dave Graham. Editado por Noé Torres