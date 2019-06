Presidente México prevé "buenos resultados" de diálogo con EEUU por amenaza de aranceles

Imagen de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México, Mayo 31, 2019. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que ve un ambiente favorable al diálogo con Estados Unidos y prevé resultados positivos del encuentro que sostendrán en los próximos días ambos países, tras el anuncio de su par Donald Trump de imponer aranceles a los bienes mexicanos.

Autoridades mexicanas y estadounidenses se reunirán el miércoles, en Washington, con miras a resolver el “diferendo” provocado por la amenaza de Trump de imponer gradualmente aranceles desde un 5% hasta el 25% a partir del 10 de junio a todos los bienes provenientes de México.

“Considero que van a ser buenos los resultados porque hay un ambiente favorable al diálogo tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Nos conviene a todos que haya un arreglo, que no se apliquen estas medidas”, dijo López Obrador respecto a la reunión que encabezará el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Las medidas anunciadas por Trump buscan que su vecino del sur ponga freno a la llegada de migrantes indocumentados que huyen de la pobreza y la violencia desde países de Centroamérica, principalmente, a lo cual López Obrador respondió que México ha hecho un gran esfuerzo en resolver el problema.

“Sepan que no nos hemos quedado de brazos cruzados o (no crean) que no nos importa y que estamos viendo el asunto como si fuese nada más un problema de Centroamérica y de Estados Unidos, aunque México es país de paso”, dijo López Obrador.

El presidente mexicano dijo que no aceptará confrontación alguna con Estados Unidos porque no desea entrar en ninguna guerra comercial, pero no descartó acudir a tribunales internacionales para dirimir el conflicto de ser necesario.

Para López Obrador, las posibilidades de no alcanzar un acuerdo sobre el tema con su principal socio comercial son “remotas”. Alrededor del 80% del total de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense.

Reporte de Sharay Angulo, Reporte adicional de Stefanie Eschenbacher, Editado por Manuel Farías