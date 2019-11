Comissão presidida por filho de Bolsonaro aprova moção de repúdio contra presidente eleito argentino

Deputado Eduardo Bolsonaro 21/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Relações Exteriores da Câmara, presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, aprovou nesta quarta-feira um requerimento de moção de repúdio ao presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández.

A moção, apresentada pelo deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), disse que houve por parte de Fernández “desrespeito às decisões das instituiçõesjudiciais do Estado brasileiro, por quebra de decoro internacional que preza pelas boas relações diplomáticas, pelo ativismo político em questões internas do Brasil e pelo desagravo a uma parcela expressiva da população brasileira”.

Eduardo Bolsonaro usou seu Twitter para noticiar a aprovação do requerimento, sem tecer qualquer comentário. Na justificativa do requerimento, que seguirá para votação no plenário da Câmara, Luiz Phillipe disse que Fernández questionou decisões judiciais brasileiras —uma referência indireta ao pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o autor do requerimento, o presidente eleito “sinaliza não pretende restabelecer canais de diálogo entre os dois países que mantêm relações tão estreitas e importantes”.

“Como se não bastasse, o declarado apoio do sr. Fernández a ex-líderes da América do Sul que estão condenados em mais de uma instância, ou respondendo a processos por crimes contra a sociedade e a ordem financeira de seus Estados, revela a linha que será adotada pela nova administração argentina. Exemplo maior é a composição de sua própria chapa eleitoral”, disse, na justificativa.

“O que atinge nosso país diretamente é a menção explícita do senhor Fernández a ex-presidente brasileiro como preso político, questionando a Justiça brasileira sobre sua decisão imparcial. Questionar a lisura do sistema judiciário brasileiro e as instituições democráticas de nosso país é, no mínimo, afrontoso”, completou.

Tanto pai e filho fizeram críticas públicas à eleição de Fernández. Bolsonaro chegou a chamar de “bandidos de vermelho” a chapa composta por Fernández e pela vice-presidente eleita e ex-presidente Cristina Kirchner e durante o período de campanha eleitoral argentina fez seguidos alertas sobre o que chamava de riscos que vitória da oposição representaria àquele país.

Bolsonaro anunciou que não vai a posse deles, marcada para dezembro.

Reportagem de Ricardo Brito