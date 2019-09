China habilita 25 unidades do Brasil para exportações de carne

Açougueiro descarrega caminhão frigorígico em São Paulo 27/07/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Agricultura do Brasil informou nesta segunda-feira ter recebido comunicação sobre a liberação de 25 novos estabelecimentos do país para exportações de carnes ao mercado chinês.

As autorizações envolvem unidades de empresas como BRF, Marfrig e Minerva, segundo comunicados das empresas ao mercado e informações do governo.

As ações das empresas operavam em alta após a notícia— os papéis da Minerva avançavam 5% por volta das 10:52, enquanto Marfrig subia 3% e BRF tinha ganhos de 2,89%, contra alta de 0,64% no índice Ibovespa.

“Dos novos estabelecimentos habilitados, 17 são produtores de carne bovina, seis de frango, um de porco e um de asinino. As empresas já podem exportar imediatamente”, afirmou o Ministério da Agricultura.

Entre as unidades liberadas estão duas da Minerva, em Rolim de Moura (RO) e Palmeira de Goiás (GO), e duas da Marfrig, em Várzea Grande (MT) e Barra dos Bugres (MT) que produzem carne bovina; além da planta Lucas do Rio Verde (MT), da BRF, autorizada a exportar carne de suínos e de frango.

Aparecem ainda em lista divulgada pelo ministério empresas como Frigorífico Redentor, Masterboi, Naturafrig Alimentos e outras.

As autorizações ocorrem em momento em que as exportações de carnes do Brasil registram um 2019 positivo, impulsionadas especialmente pela forte demanda da China, que aumentou as compras externas em meio a um surto de peste suína africana que tem atingido seu rebanho de porcos, o maior do mundo.

Com isso, o número total de plantas habilitadas no Brasil para exportações de carne à China passa para 89, ante 64 anteriormente.

O Ministério da Agricultura disse ter conduzido as negociações com os chineses para a liberação junto ao Ministério das Relações Exteriores e à embaixada brasileira na China.

Com reportagem adicional de Ana Mano, Luciano Costa e Paula Arend Laier, em São Paulo