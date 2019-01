Ministra da Agricultura promete introduzir auto-controle em inspeção de frigoríficos

Ministra Tereza Cristina fala com jornalistas, em Brasília 8/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, disse que o governo tentará introduzir o auto-controle nas inspeções em indústrias do setor agrícola, incluindo frigoríficos, em uma tentativa de modernizar os serviços de monitoramento de produção alimentos do país.

Em uma entrevista à Reuters nesta sexta-feira, Tereza disse que o governo planeja enviar um projeto de lei sobre o auto-controle ao Congresso no primeiro semestre deste ano. Deficiências nos controles oficiais do Brasil levaram parceiros comerciais, como a União Europeia e Rússia, a embargar certos produtos de unidades nacionais.

