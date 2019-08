Aprovação mais rápida de pesticidas no Brasil não prejudica ambiente, diz ministra

SÃO PAULO (Reuters) - A ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, disse nesta segunda-feira que a recente aceleração pelo governo de aprovações de pesticidas não é prejudicial para a segurança alimentar, nem para o meio ambiente, em resposta a críticas de ambientalistas.

Em evento em São Paulo, a ministra elogiou esforços de produtores rurais para a preservação de terras e disse que as aprovações mais rápidas dos defensivos agrícolas no país significam mais tecnologia à disposição do campo.

Por Ana Mano e Marcelo Teixeira