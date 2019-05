Exportação total de café do Brasil soma quase 3 mi sacas em abril, diz Cecafé

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação total de café do país em abril somou 2,97 milhões de sacas de 60 kg, alta de 24,6 por cento na comparação com mesmo mês do ano passado, com o país tirando proveito de uma safra recorde no ano passado, informou nesta sexta-feira o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

A exportação de café verde do Brasil em abril atingiu 2,71 milhões de sacas, alta de 30,3 por cento na comparação anual, com o arábica respondendo por 2,52 milhões, em momento em que produtores estão começando a colheita da nova temporada, que promete ser grande.

“A performance das exportações do café brasileiro continua firme, mantendo os bons resultados para abril. O destaque do mês fica para o aumento das exportações para os cinco maiores países importadores, ampliando o market share do Brasil”, disse Nelson Carvalhaes, presidente do Cecafé, em nota.

“Conforme temos acompanhado desde o início do ano, tudo indica que esse ano-safra seja histórico, confirmando a eficiência com que o país atende à demanda e exigências de seus consumidores tanto no que se refere à qualidade quanto à sustentabilidade.”

