Caminhoneiros fazem protesto na entrada do Porto de Santos

Caminhões transitam pelo Porto de Santos, em São Paulo 25/02/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - Caminhoneiros realizam desde o início da madrugada desta segunda-feira uma manifestação na entrada do porto de Santos, o maior do Brasil, mas não há bloqueio da via, informou a administração portuária.

Alguns manifestantes estão no canteiro central de uma avenida de acesso ao porto, para quem chega pela Rodovia Anchieta.

Segundo a assessoria de imprensa do porto, a administração conseguiu uma liminar judicial para que os caminhoneiros não bloqueiem os acessos ao porto.

O Sindicato dos Condutores Autônomos de Santos recebeu a ordem judicial, que está sendo cumprida, segundo a assessoria.

Todavia, de acordo a reportagem da Globonews, alguns motoristas que chegam ao porto estão sendo convencidos pelos manifestantes a dar meia volta, deixando de levar as mercadorias aos terminais.

Motoristas protestam, entre outras coisas, por uma redução no ICMS do diesel, como forma de baratear o combustível que responde pela maior parte dos custos da categoria.

O protesto acontece alguns dias depois de o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), adiar o julgamento de ações de inconstitucionalidade da tabela de frete mínimo, que estava marcado para esta semana. Uma audiência de conciliação foi marcada para março.[nL1N2AD0SG]

A manifestação ocorre em um momento importante para o escoamento da safra de soja do Brasil, que está em colheita. O porto, contudo, também recebe cargas por ferrovia.

Por Roberto Samora; Edição de Maria Pia Palermo