CEO da Cargill no Brasil vê com preocupação insultos de autoridades a chineses

SÃO PAULO (Reuters) - Insultos de autoridades brasileiras à China, principal cliente de produtos agrícolas do Brasil, são vistos com “grande preocupação” pelo presidente da Cargill no país, Paulo Sousa, disse o executivo nesta quarta-feira, embora com a ressalva de que não vê no momento risco de interrupção do comércio em função de tais declarações.

“Hoje não vejo o risco. Mas é muito preocupante se você tem oficiais no governo brasileiro insultando o nosso maior cliente. Não é perfil ideológico. Nós temos o papel de fornecer alimentos para o mundo independente de cor, raça, credo ou preferência política do país”, afirmou Sousa, ao ser questionado sobre o assunto, durante entrevista online.

“Então não é cabível para oficiais do governo brasileiro fazer insultos ao nosso maior cliente. Eu diria que nem é muito inteligente. Não vejo risco de interrupção do comércio Brasil-China, mas vejo o tema com grande preocupação”, completou ele, ao falar em live promovida pelo jornal Valor Econômico.

Por Ana Mano