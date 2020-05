Exportação de carne bovina do Brasil em 2020 deve superar recorde de 2019, diz Abiec

(Reuters) - As exportações brasileiras de carne bovina devem superar em 2020 o recorde de 7,6 bilhões de dólares registrado no ano passado, mesmo diante da crise do coronavírus, disse nesta quinta-feira o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Camardelli.

Segundo ele, quando acabar a pandemia, os países que tiverem as cadeias mais organizadas, como o Brasil, vão ter a chance de aumentar sua participação em mercados globais.

Durante participação em videoconferência, ele destacou que o país não conta com nenhuma unidade produtiva paralisada na área de bovinos, em função da pandemia.