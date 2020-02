Ministra Tereza Cristina em evento em Brasília 3/4/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - Os Estados Unidos reabriram o mercado de carne bovina “in natura” para exportações do Brasil, disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em vídeo publicado em sua conta no Twitter nesta sexta-feira.

“Hoje recebemos com muita satisfação uma notícia esperada por nós já há algum tempo, a reabertura do mercado de carne bovina ‘in natura’ do Brasil para os Estados Unidos”, afirmou a ministra, sem fornecer detalhes.