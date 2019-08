Bayer não propôs pagar US$8 bi para encerrar casos sobre Roundup, diz mediador

REUTERS/Benoit Tessier

LONDRES (Reuters) - A Bayer não propôs o pagamento de 8 bilhões de dólares para encerrar todos os processos relacionadas ao herbicida Roundup nos EUA, disse o mediador Ken Feinberg em um e-mail na sexta-feira.

“Tal afirmação é pura ficção”, disse Feinberg. “A compensação nem sequer foi discutida nas discussões globais de mediação.”

As ações da Bayer subiram até 11% nesta sexta-feira após a publicação de uma notícia que aponta que a empresa alemã propôs pagar até 8 bilhões de dólares para encerrar mais de 18 mil processos judiciais nos EUA relacionadas ao herbicida Roundup, feito com glifosato.

As ações da Bayer perderam mais de um terço, ou cerca de 30 bilhões de euros, em valor de mercado desde agosto do ano passado, quando um júri da Califórnia concluiu que a Monsanto deveria ter alertado sobre os supostos riscos de câncer do Roundup.

A Bayer adquiriu a Monsanto em um acordo de 63 bilhões de dólares no ano passado.

