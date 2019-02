Chinesa Cofco compra milhões de toneladas de soja dos EUA

XANGAI (Reuters) - O conglomerado chinês do agronegócio Cofco comprou recentemente um lote de soja equivalente a “milhões de toneladas” dos Estados Unidos, informou em comunicado no sábado.

A compra integrou parte dos esforços da empresa para implementar um “consenso” sobre o comércio entre a China e os Estados Unidos, afirmou a empresa em um comunicado em seu site.

A soja tem sido um elemento crucial no surgimento de tensões comerciais entre os dois países.

A China, maior importadora de soja do mundo, cortou as compras dos Estados Unidos em 2018, fazendo com que os preços caíssem e deixando os agricultores dos EUA lutando para vender sua safra recorde.

As compras cessaram em julho, depois que Pequim impôs tarifa de 25 por cento sobre a soja e outros bens dos EUA, retaliando contra tarifas semelhantes impostas por Washington.

A guerra do comércio reduziu as exportações de soja dos Estados Unidos fortemente.

No entanto, os dois países concordaram com uma trégua de 90 dias no início de janeiro, permitindo que a China retomasse as compras.

A China se ofereceu para comprar mais 5 milhões de toneladas de soja dos EUA na última rodada de negociações comerciais, disse uma autoridade da Casa Branca na quinta-feira.

No entanto, analistas de mercado alertaram que as exportações norte-americanas para a China não devem retornar aos níveis anteriores, mesmo se os dois países resolverem a disputa comercial, com a China voltando-se mais para a América do Sul e outros fornecedores nesta época, em que a colheita está começando no Brasil.

