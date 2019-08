Chinesa Cofco prevê ampliar aportes no Brasil; espera ambiente de negócios melhor

Logo da Cofco na sede da empresa em Pequim, na China 03/11/2016 REUTERS/Thomas Peter

SÃO PAULO (Reuters) - A negociante chinesa de commodities Cofco planeja aumentar os investimentos em suas operações no Brasil, uma vez que o ambiente de negócios local deve melhorar após a aprovação de importantes reformas econômicas no país, disse o presidente do conselho da empresa, Johnny Chi, nesta segunda-feira.

Ao falar durante evento do agronegócio, Chi afirmou que a Cofco está avaliando investimentos como novos armazéns e melhorias em sistemas de transporte no Brasil.

Por Marcelo Teixeira e Ana Mano