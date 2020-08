Brasil terá safra recorde de 278,7 mi t em 20/21 puxada por soja e milho, diz Conab

REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - A safra de grãos e oleaginosas do Brasil 2020/21 foi estimada nesta terça-feira em recorde de 278,7 milhões de toneladas, alta de 8% ante a temporada anterior, com o impulso da produção de soja e milho, afirmou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em sua primeira projeção para o novo ciclo.

A Conab estimou aumento de 7% na área plantada com milho no Brasil em 2020/21, apontando uma produção total de 112,9 milhões de toneladas.

Já a safra de soja, o principal produto do agronegócio do Brasil, que tem na oleaginosa o carro-chefe da exportação, deverá atingir 133,5 milhões de toneladas, com aumento de 3% na área plantada.

“A boa rentabilidade do milho e da soja na safra que se encerra estimula os produtores brasileiros a aumentar a área dessas culturas no período de 2020/21”, disse a estatal em nota, acrescentando que os cálculos são baseados em inúmeros dados de campo, previsões climática e imagens de satélites.

A Conab ainda previu redução de 11% na área plantada com algodão no Brasil em 2020/21, com o mercado sendo atingido por efeitos da pandemia.

Por Roberto Samora