Conab vê nova safra de soja em recorde de 120,4 mi t; recuo de 1,7% no milho

Plantação de soja no Mato Grosso 09/09/2011 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de soja na temporada 2019/2020 foi estimada nesta quinta-feira em 120,4 milhões de toneladas, aumento de 4,7% ante o ciclo anterior, de acordo com o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a nova safra.

Se confirmada a previsão, a produção brasileira de soja, cujo plantio está começando, atingirá um novo recorde.

Além de uma recuperação na produtividade média, após uma safra afetada pela seca em alguns Estados, a Conab projetou aumento de 1,9% na área plantada de soja, para 36,57 milhões de hectares, com o Brasil podendo assim se tornar o maior produtor global da commodity em 2019/2020, à frente dos Estados Unidos.

A produção de soja em 2019/2020 deverá impulsionar a safra total de grãos e oleaginosas do Brasil, também estimada em máxima histórica de 245,8 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 1,6% ante 2018/2019, até então a maior colheita já registrada pelo país.

A área plantada com milho no Brasil na safra 2019/2020 foi vista em 17,5 milhões de hectares, aumento de 0,2% ante 2018/2019, o que poderia resultar em uma produção de 98,4 milhões de toneladas, queda de 1,7% em relação à temporada anterior.

A projetada queda de produção do cereal está relacionada a uma mais conservadora estimativa de produtividade do milho, após a safra anterior histórica acima de 100 milhões de toneladas. Segundo a Conab, o rendimento agrícola do milho na temporada que agora se inicia deve cair 1,9% para 5,610 toneladas por hectare.

A área plantada com algodão no Brasil na safra 2019/2020 foi estimada em 1,637 milhões de hectares, aumento de 1,2% ante 2018/2019, com safra projetada em 2,7 milhões de toneladas (pluma), queda de 0,4% ante temporada anterior.

A Conab apontou ainda o plantio total de grãos e oleaginosas do Brasil em 2019/2020 em 63,9 milhões de hectares, aumento de 1,1% ante temporada anterior.