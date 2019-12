Marfrig lança na 2a marca global de carne à base de proteína vegetal

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig Global Foods SA lançará na segunda-feira uma marca global de produtos de carne à base de proteína vegetal, segundo um comunicado enviado à Reuters neste domingo.

Um hambúrguer gourmet servido em restaurantes brasileiros será o primeiro produto da marca Revolution, disse o comunicado.

Ano que vem, hambúrgueres vegetarianos serão exportados e vendidos em supermercados locais, disse a empresa.

Empresas de processamento de alimentos estão aumentando as apostas em alternativas sem carne em resposta aos novos hábitos dos consumidores. A tendência tem levado ao crescimento de Start-ups sem carne como Beyond Meat Inc e Impossible Foods Inc nos Estados Unidos.

Reportagem de Ana Mano