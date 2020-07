Exportação de minério de ferro do Brasil pode ter melhor mês em quase 2 anos

Navio carregado com minério de ferro em São Luís (MA) 09/12/2011 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de minério de ferro do Brasil neste mês têm registrado volume diário ligeiramente acima do visto no mesmo período do ano passado e podem registrar o maior patamar mensal em quase dois anos se mantido esse ritmo, mostraram dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do governo nesta segunda-feira.

As vendas externas de minério de ferro, um dos principais itens da pauta e exportações do país, somaram 1,498 milhão de toneladas por dia até a quarta semana de julho, contra 1,488 milhão no mesmo período do ano anterior.

Isso significa embarques totais da commodity de 26,98 milhões de toneladas neste mês, com 18 dias úteis, contra 34,22 milhões de toneladas em julho passado, em 23 dias úteis.

Se mantido o atual ritmo, as exportações fechariam o mês em 34,47 milhões de toneladas, acima do mesmo mês de 2019, melhor marca daquele ano, segundo dados da Secex compilados pela Reuters. O volume também seria o maior desde as 34,6 milhões de maio de 2018.

Os embarques de minério de ferro do Brasil, principalmente da Vale, segunda maior produtora global da commodity, têm sido monitorados de perto pelo mercado desde o ano passado, quando o rompimento de uma barragem da companhia em Brumadinho (MG) deixou centenas de mortos e impactou as operações da empresa em geral.

Neste ano, a oferta do Brasil continuou no radar do mercado de minério de ferro devido à preocupação com o avanço do coronavírus no país, que só perde para os Estados Unidos em casos e mortes pela doença.

Uma certa dose de temor de investidores quanto a potenciais impactos da pandemia sobre as operações da Vale tem ajudado a sustentar as cotações do minério de ferro em níveis elevados neste ano, acima de 100 dólares por tonelada na China, mesmo em meio à expectativa de uma crise global causada pelo coronavírus.

Por Luciano Costa; com reportagem adicional de Roberto Samora