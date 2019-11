Abiove vê safra de soja do Brasil em 122,8 mi t em 2020, alta de 4,2% ante 2019

Trabalhador inspeciona grãos de soja durante colheita próxima à cidade de Campos Lindos, no Tocantins 18/02/2018 REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja do Brasil em 2020 foi estimada nesta sexta-feira em 122,8 milhões de toneladas, com um aumento de 4,2% ante a colheita de 2019, de acordo com o primeiro levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

Se confirmada a estimativa, o Brasil colheria a segunda maior safra da história, atrás apenas da de 2018, quando produziu 123,08 milhões de toneladas, segundo a Abiove.

A exportação de soja do Brasil, maior exportador global, foi estimada em 75 milhões de toneladas em 2020, ante 72 milhões em 2019 e um recorde de 83,26 milhões em 2018, segundo o número da associação que representa principais tradings do setor.

O processamento de soja do Brasil no próximo ano foi visto em recorde de 44 milhões de toneladas, ante previsão revisada de 42,9 milhões para 2019.

A Abiove ainda vê recorde no consumo interno de farelo de soja, de 16,9 milhões de toneladas em 2020, em função da maior produção de aves e suínos.

O maior processamento da oleaginosa no país em 2020 também estará associado a um esperado aumento da mistura de biodiesel no diesel para 12%, a partir de março, destacou a Abiove.