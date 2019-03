SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja 2018/19 do Brasil, em fase final de colheita, deve alcançar 118 milhões de toneladas, projetou nesta quinta-feira a Agroconsult, em um aumento ante os 116,4 milhões de toneladas previstos em fevereiro.

A revisão ocorre conforme a consultoria acaba de finalizar a primeira etapa do Rally da Safra, expedição técnica que percorreu as principais regiões produtoras da oleaginosa no Brasil.

Por José Roberto Gomes