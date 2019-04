Exportação de soja do Brasil reduz ritmo, aponta Secex; embarque de minério despenca

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de soja do Brasil perderam um pouco o ritmo registrado na primeira semana do mês, mas ainda continuam fortes na comparação com março e abril do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do governo brasileiro.

Navio é carregado com soja para exportação no porto de Paranaguá (PR) 27/03/2003 REUTERS/Paulo Whitaker

No acumulado até a segunda semana de abril, os embarques totais do país atingiram cerca de 5 milhões de toneladas, com uma média diária de 504 mil toneladas. Na primeira semana, os embarques haviam superado 600 mil toneladas ao dia, em média.

Em todo o mês de março, as exportações do Brasil, maior exportador global de soja, somaram pouco mais de 9 milhões de toneladas (478 mil toneladas/dia), enquanto em abril do ano passado tinham atingido 10,2 milhões de toneladas (488 mil toneladas/dia).

A exportação de soja do Brasil tem chance de fechar o mês no menor nível em quatro anos para abril, segundo informou a Reuters na semana passada, com o país colhendo uma safra menor e sofrendo concorrência maior dos Estados Unidos e da Argentina.

Os meses de abril e maio são geralmente aqueles com as maiores exportações, uma vez que o Brasil está finalizando a colheita de sua safra.

A soja tem liderado as exportações brasileiras em valores, seguida pelo petróleo. O minério de ferro, que já foi o principal produto exportado pelo Brasil, perdeu espaço nos últimos anos pela queda do preço.

MINÉRIO CAI, PETRÓLEO DISPARA

As exportações de minério de ferro do Brasil caíram para 747,6 mil toneladas em média diária no acumulado até a segunda semana de abril, levando o total do mês para 7,47 milhões de toneladas, com os embarques sentindo efeito das paralisações da Vale devido ao desastre de Brumadinho.

Em março, quando os embarques haviam caído mais de 25 por cento na comparação anual, somaram 22,18 milhões de toneladas, sendo a média diária de mais de 1 milhão de toneladas. Já em abril do ano passado as exportações no fechado do mês somaram 25,8 milhões de toneladas, média diária de 1,2 milhão de toneladas.

No caso das exportações de petróleo, os embarques no acumulado do mês atingiram mais de 4 milhões de toneladas, com 412 mil toneladas/dia, versus 268 mil toneladas/dia em março e 217,7 mil toneladas/dia em abril fechado do ano passado.