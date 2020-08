Governo anuncia programa Casa Verde e Amarela

(Reuters) - O governo federal anunciou nesta terça-feira a criação do programa de moradias voltado para a baixa renda Casa Verde e Amarela, que entre os objetivos busca regularizar imóveis, incentivar juros baixos para financiamentos imobiliários e finalizar obras que estão paradas.

O programa, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), tem como a meta atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com o financiamento habitacional até 2024, um incremento de 350 mil, de acordo com o comunicado à imprensa.

“Isso será possível com a redução na taxa de juros para a menor da história do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e mudanças na remuneração do agente financeiro”, explicou o ministério em nota.

O público alvo do programa, que substituirá o Minha Casa Minha Vida, é composto por famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal de até 7 mil reais e famílias residentes em áreas rurais com renda anual de até 84 mil reais, de acordo com a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro.

A MP “busca aprimorar os programas habitacionais existentes e diversificar o catálogo de opções ofertado, tendo em vista as realidades diversas sobre as quais a política habitacional deve incidir”, afirma nota da Secretaria-geral da Presidência da República.