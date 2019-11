Iniciativas de reciclaje llegan a la sección de belleza en productos con refill

LONDRES/CHICAGO, 1 nov (Reuters) - Empujados a reducir el desperdicio ambiental de los envases de un solo uso, las principales empresas de consumo, incluidas Procter & Gamble Co, Unilever Plc y The Body Shop, están lanzando más productos en formato recargable.

Los clientes miran una estación para rellenar el gel de ducha en una tienda Body Shop en Bond Street en Londres, Gran Bretaña, 28 octubre 2019. REUTERS/Siddharth Cavale

P&G (PG.N), con aproximadamente 68.000 millones de dólares en ingresos anuales, afirma que ha realizado una gran inversión en crear repuestos para detergentes a lo largo de los años. Ahora quiere incursionar en productos de belleza y cuidado corporal.

Recientemente comenzó a ofrecer algunos frascos de crema facial Olay con recarga en Olay.com. La empresa dijo a Reuters que tiene planes de expandir sus ventas en Europa a principios del próximo año.

“Estamos aprendiendo sobre la marcha, así que no sé si podemos decir, ‘Hey, aquí está la magia para vender repuestos’”, dijo el portavoz de P&G, Damon Jones.

La minorista de productos de belleza The Body Shop, propiedad de la brasilera Natura < NATU3.SA>, planea lanzar en 2020 “estaciones de recarga” en sus tiendas en todo el mundo, permitiendo a los clientes comprar envases metálicos reutilizables.

La compañía había ofrecido rellenos en sus tiendas a principios de la década de 1990, pero las suspendió en 2003, aduciendo una baja demanda por parte de los consumidores.

Unilever (ULVR.L), que ha establecido objetivos de reducción y reciclaje de plástico para el 2025, anunció en octubre el lanzamiento de “barras de recarga” para desodorantes bajo su línea de productos de cuidado personal Dove en Loopstore.com.

El sitio web, operado por la empresa de reciclaje TerraCycle, ofrece a los consumidores la oportunidad de comprar algunos productos para el hogar en envases ultra duraderos y con repuestos entregados en la puerta de sus casas, estilo lechero.

A la fecha, los resultados de los productos recargables han variado en la industria de bienes de consumo.

Si bien los reabastecimientos son menos costosos, según Unilever, los compradores hasta ahora, en su mayor parte, no se han cambiado de formato. Muchos están demasiado acostumbrados a la cultura de usar y tirar.

APATÍA DEL COMSUMIDOR VS PRESIÓN DEL CONSUMIDOR

SC Johnson & Son Inc dijo que las recargas y los concentrados hasta ahora no han funcionado con estadounidenses ni europeos durante la década en que se les han ofrecido. Incluso sacó de las estanterías los repuestos concentrados para el quitamanchas Shout porque no se vendían muy bien.

En 2010, Unilever colocó tanques de 20 litros para dispensar detergentes en la cadena de supermercados británica Asda (WMT.N) de Walmart Inc., y proporcionó bolsas flexibles para que los clientes las rellenaran.

Sin embargo, debido a fugas en las máquinas, problemas de seguridad y los altos costos de mantenimiento, Unilever dijo que las pruebas no cumplieron con las expectativas. Asda tampoco quedó conforme porque los tanques ocupaban mucho espacio.

Algunos consumidores dicen que quieren comprar productos recargables, pero que la oferta no está disponibles en muchas tiendas. A principios de este año, decenas de consumidores recurrieron a las redes sociales para instar a The Body Shop a que recuperara sus mostradores de recarga. The Body Shop finalmente respondió a esas súplicas. “Ahora con un renovado enfoque en la sostenibilidad, creemos que es el momento adecuado para volver con ella”, dijo a Reuters esta semana la portavoz de Body Shop, Lucy Muircroft.

Reporte de Siddharth Cavale en Londres y Richa Naidu en Chicago. Traducido por Héctor Espinoza