Líder norcoreano dice que el mundo verá una "nueva arma estratégica" en el futuro cercano: medio

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, habla durante la quinta reunión plenaria del Séptimo Comité Centrl del Partido de los Trabajadores de Corea en esta fotografía sin fecha publicada el 29 de diciembre de 2019 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, por su sigla en inglés). KCNA via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. REUTERS NO PUDO VERIFICAR DE MANERA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. NO DISPONIBLE PARA VENTAS A TERCEROS. NO DISPONIBLE EN COREA DEL SUR.