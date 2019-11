EUA pedem "muito ativamente" para que Coreia do Norte volte às negociações, diz Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - Os Estados Unidos estão tentando “muito ativamente” convencer a Coreia do Norte a voltar às negociações, disse o consultor de segurança nacional da Coreia do Sul neste domingo, conforme se aproxima o fim de um prazo da Coreia do Norte por flexibilidade dos EUA.

A Coreia do Sul estava levando o prazo norte-coreano “muito a sério”, disse o consultor Chung Eui-yong a repórteres, num momento em que os esforços para melhorar as relações inter-coreanas estagnaram.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, concedeu aos Estados Unidos em abril um prazo de final do ano para mostrar mais flexibilidade em suas negociações de desnuclearização, e autoridades norte-coreanas têm alertado os EUA para não ignorarem essa data.

A janela de oportunidade para o progresso do diálogo com os EUA está diminuindo, afirmou um diplomata norte-coreano na sexta-feira, acrescentando que Pyongyang espera medidas recíprocas de Washington até o final do ano.

As negociações nucleares EUA-Coreia do Norte foram paralisadas, com as negociações em nível de trabalho em outubro terminando sem resultados.

Por Joyce Lee