Enviado da Coreia do Norte na ONU diz que desnuclearização está fora da mesa de negociações

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas disse neste sábado que a desnuclearização já está fora da mesa de negociações com os Estados Unidos e que não são necessárias longas conversas com Washington.

O embaixador Kim Song disse em comunicado que o “diálogo sustentado e substancial” buscado pelos Estados Unidos é um “truque de economia de tempo” para se adequar à sua agenda política doméstica.

“Não precisamos ter longas conversas com os EUA agora e a desnuclearização já saiu da mesa de negociações”, disse ele em comunicado disponibilizado à Reuters.

Reportagem de Michelle Nichols, David Brunnstrom e Tim Ahmann