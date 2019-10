Há muito trabalho a ser feito em negociações com Coreia do Norte, diz Pompeo

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. 05/10/2019 REUTERS/Costas Baltas/Pool

Por Anna Ringstrom e Johan Ahlander

Estocolmo (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que ainda há muito trabalho a ser feito nas negociações iniciadas neste sábado, na Suécia, entre os EUA e a Coreia do Norte, com o objetivo de superar o impasse sobre assuntos nucleares, e acrescentou esperar que “uma série de conversas” se sigam nas próximas semanas e meses.

A reunião em um centro de convenções isolado nos arredores da capital sueca é a primeira discussão formal a nível operacional desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se encontraram em junho e concordaram em retomar as negociações que estavam suspensas desde uma cúpula fracassada em fevereiro.

A polícia fechou os acessos ao complexo nas margens do Mar Báltico, na ilha de Lidingo, onde as delegações lideradas pelo enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, e Kim Myong Gil, da Coreia do Norte, devem se reunir.

Dois comboios entraram no centro isolado cedo neste sábado, e uma autoridade policial confirmou que em um deles estavam representantes da Coreia do Norte. No outro estavam carros já usados por Biegun na sexta-feira, quando se encontrou com diplomatas suecos.

A delegação da Coreia do Norte, também conhecida como República Democrática da Coreia e que encontra-se sob sanções a seu programa nuclear que interromperam boa parte de seu comércio internacional, chegou à Suécia na quinta, depois de Pyongyang declarar inesperadamente que as conversas ocorreriam em 5 de outubro.

Em Atenas, última de quatro paradas em uma volta pelo sul da Europa, Pompeo disse ter esperanças de progresso nas negociações nucleares.

Por Anna Ringstrom, Johan Ahlander, Niklas Pollard e Philip O'Connor em Estocolmo; reportagem adicional de David Brunnstrom e Michele Kambas em Atenas; Joori Roh em Seul