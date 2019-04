Coreia do Norte alerta para resultado "indesejado" se postura nuclear dos EUA não mudar

SEUL (Reuters) - A vice-ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse nesta terça-feira que os Estados Unidos enfrentarão “consequências indesejadas” se não adotarem uma nova posição nas conversas de desnuclearização até o final do ano, noticiou a mídia estatal.

Vice-chanceler norte-coreana, Choe Son Hui, em Hanói 01/03/2019 Luong Thai Linh/Pool via REUTERS

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, estabeleceu o final de 2019 como prazo para os EUA mostrarem mais flexibilidade, já que sua segunda cúpula com o presidente norte-americano, Donald Trump, não rendeu um acordo para encerrar o programa nuclear de Pyongyang em troca de uma amenização de sanções.

Mas Trump e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, descartaram o prazo, fazendo um apelo para Kim cumprir sua promessa de desnuclearização depois de anos desenvolvendo programas nucleares e de foguetes em desafio a resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

A vice-chanceler norte-coreana, Choe Son Hui, ressaltou uma entrevista concedida por Pompeo à rede CBS na semana passada na qual ele disse que os EUA podem ter que “mudar de rumo” se as negociações fracassarem.

“Mudar de rumo não é um privilégio que só os Estados Unidos têm, mas pode ser nossa própria escolha se decidirmos”, afirmou Choe, segundo a agência de notícias oficial KCNA.

“Se os Estados Unidos não restabelecerem sua posição dentro do cronograma que demos, verá consequências realmente indesejadas.”

Ela também disse que a determinação norte-coreana de se desnuclearizar não mudou. Ela acontecerá “quando chegar a hora”, mas somente se Washington mudar seus cálculos atuais.

“Sabemos o caminho que seguiremos, mas estamos hesitando em escolher por termos dado um prazo para os Estados Unidos”, disse Choe.

Pyongyang tem procurado fechar um acordo para amenizar as sanções em troca da desativação de algumas de suas instalações nucleares, mas Trump pediu um “grande acordo” no qual as sanções serão suspensas se o regime entregar todas suas armas nucleares aos EUA.

Os comentários de Choe insistem no ataque norte-coreano ao negociador de Trump nas conversas nucleares, e outra autoridade da chancelaria rejeitou Pompeo como contraparte, exigindo sua substituição por alguém “mais cuidadoso e maduro”.