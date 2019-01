EUA e Coreia do Norte terão reunião nesta semana em busca de acordo preliminar, diz mídia

Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e alto dirigente norte-coreano, Kim Yong Chol, em Pyongyang 07/07/2018 Andrew Harnik/Pool via Reuters

SEUL (Reuters) - Estados Unidos e Coreia do Norte planejam manter conversas de alto nível em Washington nesta semana para discutir uma segunda reunião entre seus líderes, informou a mídia sul-coreana nesta terça-feira, enquanto os antigos inimigos buscam um acordo preliminar para revitalizar as negociações nucleares.

A reunião, liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e pelo alto dirigente norte-coreano Kim Yong Chol, deve ser realizada na quinta ou sexta-feira, informou o jornal Chosun Ilbo, citando uma fonte diplomática não identificada.

As partes devem finalizar a data e o local de uma segunda cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un, disse o jornal.

A embaixada dos EUA em Seul direcionou perguntas para a Casa Branca. A Casa Branca não fez comentários de imediato sobre a reportagem do Chosun Ilbo, enquanto um funcionário do Departamento de Estado disse: “Não temos reuniões para anunciar”.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap citou uma fonte diplomática não identificada dizendo que Pompeo e Kim Yong Chol podem se reunir nesta semana.

A delegação norte-coreana pode visitar os Estados Unidos “a partir desta semana”, mas os planos ainda não foram finalizados, disse um repórter da CNN, citando uma fonte não identificada, no Twitter.

Trump escreveu uma carta a Kim Jong Un, que foi enviada de avião para Pyongyang e entregue no final de semana, acrescentou o repórter da CNN, citando a fonte.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse a repórteres que a Coreia do Norte e os Estados Unidos estão “em contato”, mas que é “inapropriado” comentar os planos de negociações.