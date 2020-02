Coreia do Sul busca 'rápida retomada' de negociações nucleares entre EUA e Coreia do Norte

GENEBRA (Reuters) - A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Sul pediu nesta segunda-feira uma rápida retomada das negociações nucleares entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, acrescentando que seu governo está pronto para se envolver com Pyongyang para facilitar o diálogo.

Kang Kyung-wha, dirigindo-se à Conferência sobre Desarmamento, patrocinada pela ONU, disse que o objetivo continua sendo a desnuclearização completa na península coreana dividida.

“Uma rápida retomada das negociações entre a Coreia do Norte e os EUA é fundamental para que todas as partes interessadas mantenham e aproveitem o momento de diálogo conquistado com dificuldade. Estamos prontos para nos envolver com o Norte de uma maneira que facilite e acelere o diálogo entre os EUA e a Coreia do Norte”, disse Kang ao fórum de Genebra.

A Coreia do Sul está promovendo projetos com a República Popular Democrática da Coreia, disse ela, usando o nome formal do país isolado.

“E faremos isso aderindo fielmente ao regime de sanções internacionais na RPDC”, acrescentou Kang.

A Coreia do Norte está sujeita a sanções da ONU desde 2006. Elas foram fortalecidas pelo Conselho de Segurança ao longo dos anos em uma tentativa de cortar o financiamento dos programas de mísseis nucleares e balísticos de Pyongyang.