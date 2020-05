Brasil supera Itália e Espanha em número de casos de coronavírus

Anúncio pede para pessoas ficarem em casa durante pandemia de coronavírus. 16/5/2020. REUTERS/Bruno Kelly

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil superou neste sábado a Espanha e a Itália em número de casos da Covid-19, tornando-se o quarto país do mundo com maior número infecções pelo coronavírus.

O Ministério da Saúde informou que o país registrou 14.919 novos casos nas 24 horas anteriores, totalizando 233.142, atrás dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido.

O registro de óbitos decorrentes da doença subiu em 816, para um total de 15.633 mortes desde o início da pandemia.

Os novos números não significam que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas que os registros entraram no sistema no período.

Segundo o Ministério, das mortes registradas, 404 ocorreram nos últimos 3 dias. Há ainda 2.304 óbitos em investigação.

Os números vêm um dia após Nelson Teich ter se demitido da chefia do Ministério, na segunda baixa do posto em menos de um mês, com o presidente Jair Bolsonaro pressionando pelo fim de medidas de isolamento social e pelo uso de medicamentos de eficácia não comprovada.

Ainda segundo o Ministério, o Brasil tem 89.672 pacientes recuperados da Covid-19 e 127.837 em acompanhamento.

