Espanha relata primeiro caso de coronavírus no continente

MADRI (Reuters) - A Espanha descobriu seu primeiro caso de coronavírus no continente nesta terça-feira, depois que um hotel de quatro estrelas nas Ilhas Canárias foi trancado para testes quando um hóspede e então sua esposa foram infectados.

O governo disse que uma mulher de Barcelona testou positivo para o vírus após uma recente viagem ao norte da Itália, que registrou mais de 280 casos.

Anteriormente, a porta-voz do governo, Maria Montero, disse que os hóspedes do hotel nas Ilhas Canárias “ficariam no hotel até este segundo teste e, dependendo dos resultados, serão tomadas medidas de saúde apropriadas”.

O hotel H10 Costa Adeje Palace em Tenerife não quis comentar, disse uma recepcionista da empresa de Barcelona que administra o hotel.

O convidado Christopher Betts disse por telefone do seu quarto que havia carros da polícia estacionados em todas as entradas.

“Nos disseram que estamos em quarentena devido a um médico italiano testando o coronavírus. O hotel parece estar agindo normalmente, exceto que não podemos sair”, disse ele.

As autoridades de saúde espanholas disseram que testariam hóspedes e funcionários do hotel. Na noite de segunda-feira, eles disseram que um médico italiano de férias em Tenerife havia testado positivo. Sua esposa deu positivo nesta terça-feira, informou o governo regional.

O italiano e sua esposa estavam agora isolados no hospital. Antes da segunda-feira, a Espanha havia identificado dois casos - um turista alemão em La Gomera, outra ilha Canárias e um britânico em Mallorca.

Reportagem adicional de Joan Faus, Paola Luelmo e Ingrid Melander